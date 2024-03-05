Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak

TIPTA YANDAL UZMANLIK EĞİTİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi Sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunu da yanıtladı. Sonuçların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanacağını söyleyen Bakan Koca, “Bilindiği gibi son çıkan yasada yan dal uzmanları ile ilgili bazı düzenlemeler de yer aldı. Ayrıca yasa ile sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış oldu. Bu artışla birlikte başlangıçta Ankara ve İstanbul dışında bütün yan dal uzmanları artık sözleşmeli olacaklar. Kadro sayısının süreçte artışıyla, bütün yan dal uzmanları sözleşmeli olabilme imkanına kavuşacaklar. Tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından önümüzdeki günler de açıklanmasını bekliyoruz. Yan dal uzmanlığının yüksek oranda tercih edildiğini hep birlikte göreceğiz.” diye konuştu.

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