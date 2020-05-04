Sağlık Bakanı Koca: Eskisi kadar yakın olamayız

DHA 04.05.2020 - 10:21 | Son Güncelleme : 04.05.2020 - 10:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, trafikte çok sayıda aracın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.
''EVDE KALMAYA ÇALIŞALIM''
Bakan Koca, bu paylaşımla birlikte corona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" ifadelerini kullandı.
Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım. pic.twitter.com/3unWIg8dUy— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 4, 2020