Sağlık Bakanı Koca, Japonya Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile corona virüs önlemlerine karşı atılacak adımlar için bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

ntv.com.tr 24.03.2020 - 18:57

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Sağlık Bakanı Koca ve Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima görüştü.

Görüşmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Fahrettin Koca, 

''Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız'' açıklamasında bulundu. 

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