Sağlık Bakanı Koca: Son 10 gündeki vakaların yüzde 52'si İstanbul kaynaklı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde artan vaka sayıları ve Türkiye'de baskın hale gelen Omicron varyantına dair basın açıklaması yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Son 10 günde vaka sayıları ülke genelinde iki katına çıkmış olmasına rağmen hastaneye yatışlarda yüzde 4,6 artış yaşanmıştır" dedi.

EN ÇOK ARTIŞ İSTANBUL'DA

"Daha önce ülke genelinden görülen vakaların yüzde 22,4'ü İstanbul'da idi" diyen Koca, "Son 10 günde ise vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklıdır" ifadelerini kullandı. Buna rağmen Bakan Koca vaka sayılarının hastaneye yatışları artırmadığını vurgulayarak "İstanbul'da hastaneye yatışlada yüzde 6,2 artış görülmüştür" dedi.

"VİRÜS MUTASYONA UĞRASA DA TEDBİRLER DEĞİŞMİYOR"

Ön değerlendirmelerin rehavete sebep olmaması gerektiğini belirten Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

Daha önce görülen vakaların %22,4’ü İstanbul’da idi. Son 10 günde ise vakaların %52,3’ü İstanbul kaynaklı. Bu durum yakın gelecekte tüm illerimizde yaşanabilecektir. Son 10 günde İstanbul’da vaka sayılarında yaklaşık 5 kat artış görülmesine rağmen hastaneye yatışlar %6,2 arttı.



Unutmayın, virüs mutasyona uğrasa da tedbirler değişmiyor. Kişisel tedbirler bugün dünden daha önemli bir duruma geldi. Endişelenmemeli ancak çok daha tedbirli olmalıyız.

