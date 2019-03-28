Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yatağa bağlı hastaların oy kullanımına ilişkin bir açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı'na konuşan Koca, "Hem e-raporu almış yatağa bağlı hastalar için evinde mobil sandığı hem de hastanede yatan ya da evde bakım hizmeti alan ama mobilize edilecek, hastayı taşıyacak sistemi planladık" diye konuştu.

Aşıda 5 yıllık süreçte yüzde 100'e yakın yerlileştirme hedeflediklerini söyleyen Koca, "Bu kapsamda ağustosta difteri ve tetanos aşısı ruhsatı verilecek" dedi. Koca, "Kendi aşımızı üreten, güvenilir olma noktasında tereddütlerin ortadan kalktığı bir yaklaşımın aşı reddini ortadan kaldıracağına, önemli oranda azaltacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"MUTLAKA AŞI YAPTIRILMALI"

Bakanı Koca şöyle devam etti: Herkesin aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Aşıyı yerlileştirmenin, aşı reddiyle ilgili güvensizliği ortadan kaldırmak için önemli olduğunu düşünüyorum.



ŞEHİR HASTANELERİNDE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ

Şehir hastaneleri projesine ilişkin açıklamalarda da bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Bölgemizde ve dünyada sağlık turizmi pastasından ciddi bir pay almak için son noktadaki şehir hastanelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yeni dönemde birden fazla üniversiteyle iş birliği ve birlikte kullanım protokolü yapılabilir. Şehir Hastanelerinde gerektiğinde özel sektörden de hekimin sözleşme yaparak çalışabilirliği, mevzuat boyutuyla sağlandı.

Türkiye'yi sağlık üssü, sağlık markası yapmak istiyoruz. Şehir Hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz. Şehir Hastanelerinde gerektiğinde yurtdışından hekimin de gelebilir olduğu bir yapı oluşturuyoruz. İletişim ve tercümanlık bürolarını oluşturmaya başladık. Özellikle sağlık turizminde yabancı hastaya daha farklı daha nitelikli daha hizmet edebilir tarzda bir hizmet şeklini geliştiriyoruz."

"UMUTLU OLDUĞUNU GÖRDÜM"



Koca, dün CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti. Yaptığı ziyarete ilişkin açıklama yapan Koca, Baykal'ın 1 Nisan'da taburcu olarak Antalya'ya gideceğini hatırlattı.



Koca, Baykal için "Türkiye'nin geleceğini takip ettiğini, gündemi yakinen bildiğini ve gelecekten umutlu olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.



16 Ekim 2017 tarihinde beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu hastaneye götürülen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yoğun bakımda 51 gün süren tedavisinin ardından fizik tedavi için Almanya'ya gitmişti.



Geçen 20 Mart'ta Türkiye'ye dönen Deniz Baykal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, mayıs ayında farklı bir tedavi için Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledilmişti.