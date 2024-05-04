Minibüs kaldırımda yürüyenlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Bitlis’te minibüsün kaldırımda yürüyenlere çarptığı kazada Süleyman Lale (25) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Minibüs kaldırımda yürüyenlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Ahmet Eren Bulvarı üzerindeki Eren Üniversitesi önünde meydana geldi.

Tatvan’dan Bitlis'e giden Sefa Ö.'nün kontrolünü yitirdiği minibüs, üniversite önünde kaldırımda yürüyen Süleyman Lale ile Gülay Aygül'e ardından da aynı yerde içinde bilet satıcısı Kerim Kök'ün bulunduğu bilet satış noktasına çarptı.

Kazada, Lale, Aygül ve Kök yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, trafik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Süleyman Lale hayatını kaybederken, diğerlerinin tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı.

Minibüs kaldırımda yürüyenlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı - 1

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