Gümrüklerde nisanda 445 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından nisan ayında gerçekleştirilen 72 operasyonda 445 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrüklerde nisanda 445 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekiplerince, madde kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında nisan ayı boyunca gümrük kapıları, havalimanları ve limanlarda çalışma yapıldı.

Gümrük muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen risk analizi, istihbarat çalışmaları ve rutin kontroller sırasında şüpheli olarak tespit edilen şüpheliler ve araçlar takibe alındı.

Tespit edilen şüpheliler, gümrük kontrol noktalarında x-ray tarama sistemlerinden geçirildi. Kontroller sonucunda ilginç gizleme yöntemlerinin yanı sıra yasal yüke gizlenmiş halde kilolarca uyuşturucu madde belirlendi.

Gerçekleştirilen 72 operasyonda farklı türde 445 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, toplum sağlığına ve refahına ciddi tehdit oluşturan, aynı zamanda terör örgütlerine finansman sağlayan yasadışı uyuşturucu ticareti ile mücadele faaliyetleri kapsamında ülkenin dört bir yanında operasyonlarını sürdürüyor" denildi.

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