Sağlık Bakanı Koca'dan taraftarlara maç sonu uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taraftarları maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet etti.



Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir-Kayserispor müsabakasının İstanbul'da, Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasının Trabzon'da oynandığını anımsatarak şu uyarılarda bulundu:



"Taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. Covid-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler."

