Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? (2023 Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı)

BAKAN KOCA'DAN 2. PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI



Sosyal medya hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı için açıklama yapan Bakan Koca şunları söyledi;



"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir.



42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."



BAŞVURULAR NE ZAMAN?



Bakan Koca yaptığı yeni açıklamayla, personel alımı süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzunun İŞKUR’a ve tercih kılavuzunun hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderildiğini belirtti.



Buna göre; ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvurular başlayacak.