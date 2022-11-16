Sahte içki can alıyor! Üç ilde 6 ölüm

Türkiye'de sahte içki can almaya devam ediyor. Bursa, İzmir ve Muğla'da sahte içkiden toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Zehirlenme şüphesiyle 10 kişi de tedavi altında.

Bursa'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan Fuat İşcen (49) de hayatını kaybetti. Ölü sayısı 4’e çıkarken, 10 kişinin tedavileri sürüyor.

3 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK



Tedavileri süren 10 kişiden 3’ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bursa'daki vakaların kaynağı araştırılırken bir ölüm haberi de İzmir'den geldi.



İZMİR'DE BİR KİŞİ ÖLDÜ



İzmir’in Torbalı ilçesinde 63 yaşındaki Sadık U'nun, evinde sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürüldü.

BİR DİĞER ÖLÜMDE MUĞLA BODRUM'DAN GELDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 58 yaşındaki H.R.T.'nin sahte içki içtikten sonra görme kaybı yaşadığı ve fenalaşması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan H.R.T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akşam sahte alkol kullandıktan sonra sabah da fenalaşarak yaşamını yitirdiği öne sürülen H.R.T'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Öte yandan, H.R.T'nin sahte alkol aldığı ileri sürülen bir arkadaşının da fenalaşarak Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldığı, buradan da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

BURSA'DAKİ SAHTE İÇKİ SORUŞTURMASINDA 2 TUTUKLAMA

Bursa'da zehirlenen kişilerin sahte içkiyi 3 kişiden satın aldığı belirlendi.



Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, sahte içkiyi hastanede tedavi gören Fuat İşcen ve ağabeyi Kamil Cihat İ. ile Raif Aytaç’tan (45) aldıklarını tespit etti.

Metil alkolü ise Oktay Yüce (43) isimli şüphelinin İzmir’den Bursa’ya kargo ile gönderdiği belirlendi.



Gözaltına alınan Aytaç ve Yüce, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.