Sahte MİT'çiler karakolda yakalandı

Antalya'da kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtıp karakola giderek Interpol tarafından aranan kişinin yakalanmasını isteyen sahte MİT'çiler yakayı ele verdi.

Karakol komutanının dikkati sayesinde sahte MİT'çilerin planı suya düştü.



Alanya ilçesinde 5 kişi, Interpol tarafından arandığını öğrendikleri Estonya uyruklu H.R'nin evine gitti. Zanlılar, suçluya şantaj yaparak para almayı planlıyorlardı.



Bu 5 kişiden biri Estonya uyruklu H.R.'nin avukatıydı ve iddiaya göre bu planı da o organize etmişti.



H.R.'yi evde bulamayan şebeke üyeleri jandarma karakoluna gitti, istihbarat görevlisi olduklarını söyleyip ellerindeki sahte izin kağıdı ve MİT logolu kimlikleri gösterdi.



Zanlılar, Interpol tarafından aranan kişinin yakalanmasını istedi. Konu, Alanya Jandarma Komutanı Burak Mindivanlı'ya iletildi.



Komutan, "özel yetkili savcı" ibaresi bulunan metinden şüphelendi. Metindeki yetki karmaşasının üzerine durum Ankara'ya bildirildi.



Biri avukat 5 kişinin kimlikleri ve belgelerinin sahte olduğu ortaya çıktı. Karakolda gözaltına alınan şüpheliler hakkında ''resmi belgede sahtecilik'' ve ''kamu görevini usulsüz üstlenmek''ten işlem başlatıldı.



Şebeke üyelerinin Alanya'da kiraladıkları araca da "resmi araç" ibareli kart yerleştirdiği ortaya çıktı. Zanlıların tuzak kurmak istediği Estonya uyruklu H.R'nin Interpol tarafından 7 ayrı suçtan arandığı belirlendi.



Yakalanan Estonyalı zanlı da Antalya Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.