Sahte savcıya 350 bin lirasını kaptırdı

Çorum'da kendisini savcı olarak tanıtan kişi, telefonla aradığı vatandaşı 350 bin lira dolandırdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri zanlıyı Niğde'de yakaladı.

Haberler - DHA 29.10.2021 - 12:58

Sahte savcıya 350 bin lirasını kaptırdı

’da telefonla aradığı vatandaşı 350 bin lira dolandıran zanlı 'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ismi açıklanmayan yaşlı  bir vatandaşın dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelendi. 

Kendisini telefonda savcı olarak tanıtıp, mağdurdan ziynet eşyası ve nakit olmak üzere yaklaşık 350 bin lira alan şüphelinin 30 yaşındaki B.D. olduğu tespit edildi.

Niğde'ye kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlatıldı. Zanlı, kent otogarında para ve ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı.

Çorum’a getirilen B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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