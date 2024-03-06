Sahte vizecilere “Banker Bilo” operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Tunceli’de sahte vizeyle 7 kişiyi dolandıran 3 kişi tutuklandı.



Avrupa ülkelerine seyahat etmek isteyen 7 kişi, sosyal medyada “Vize İşlem Merkezi” isimli sayfada yaptıkları işlem sonrası polisi arayıp, dolandırıldıkları ihbarında bulundu.



Polis, şüphelilerin tespiti için özel ekip kurdu. Yapılan araştırmada, sayfayı yöneten şüphelilerin, seyahat etmek isteyenlerden vize işlemleri için ilk etapta bin euro, daha sonra da bilgisayar ortamında hazırladıkları sahte olumlu vize dokümanını göstererek 6 bin euro, uçakla ulaşım işlemleri için de bilet ücreti aldıkları belirlendi.



Erzincan’da yaşadıkları tespit edilen 3 şüpheli için, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle, “Banker Bilo” adı verilen operasyon düzenlendi.



Belirlenen adreslerinde gözaltına alınan 3 şüpheli Tunceli’ye getirildi.



7 kişiyi toplam 1,5 milyon lira dolandıran şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.