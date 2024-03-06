Sahte vizecilere “Banker Bilo” operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Sosyal medyada oluşturdukları “Vize İşlem Merkezi” isimli sayfada Avrupa ülkelerine gitmek isteyenleri dolandıran 3 şüpheli “Banker Bilo” operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 1,5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte vizecilere “Banker Bilo” operasyonu: 3 kişi tutuklandı
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’de sahte vizeyle 7 kişiyi dolandıran 3 kişi tutuklandı.

Avrupa ülkelerine seyahat etmek isteyen 7 kişi, sosyal medyada “ İşlem Merkezi” isimli sayfada yaptıkları işlem sonrası polisi arayıp, dolandırıldıkları ihbarında bulundu.

Polis, şüphelilerin tespiti için özel ekip kurdu. Yapılan araştırmada, sayfayı yöneten şüphelilerin, seyahat etmek isteyenlerden vize işlemleri için ilk etapta bin euro, daha sonra da bilgisayar ortamında hazırladıkları sahte olumlu vize dokümanını göstererek 6 bin euro, uçakla ulaşım işlemleri için de bilet ücreti aldıkları belirlendi.

Sahte vizecilere “Banker Bilo” operasyonu: 3 kişi tutuklandı - 1

Erzincan’da yaşadıkları tespit edilen 3 şüpheli için, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle, “Banker Bilo” adı verilen operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerinde gözaltına alınan 3 şüpheli Tunceli’ye getirildi.

7 kişiyi toplam 1,5 milyon lira dolandıran şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece nitelikli suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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