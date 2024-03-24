Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Sakarya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. 26 Mart 2024 Salı Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 27 Mart 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°. 28 Mart 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°.
Bugün
18/
2
Yarın
19/
7
Salı
18/
6
Çarşamba
21/
8
Perşembe
17/
10
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