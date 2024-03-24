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Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Sakarya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. 26 Mart 2024 Salı Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 27 Mart 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°. 28 Mart 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

2

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

19

/

7

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

6

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

21

/

8

Perşembe

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

17

/

10

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