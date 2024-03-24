Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Sakarya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. 26 Mart 2024 Salı Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 27 Mart 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°. 28 Mart 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°.