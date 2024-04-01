Sakarya Seçim Sonuçları 2024: Sakarya Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Sakarya İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Sakarya Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.
SAKARYA'DA AK PARTİ ADAYI YUSUF ALEMDAR KAZANDI
AK Parti - YUSUF ALEMDAR
%47.25 - 285.080
CHP- AZİZE ÇEROĞLU
%16.53 - 99.747
YUSUF ALEMDAR KİMDİR?
Yusuf Alemdar, 1966 yılında Trabzon'da doğdu.
Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Alemdar, uzun yıllar ticaretle meşgul olduktan sonra 1988 yılında aktif siyasete girdi.
2003 yılında AK Parti Sakarya İl Başkanı olan Yusuf Alemdar, bu görevini 2009 yılına kadar sürdürdü.
2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Serdivan Belediye Başkanı olan Alemdar, 2014 ve 2019'da düzenlenen yerel seçimlerde Serdivan Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçildi.
Yusuf Alemdar, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için AK Parti tarafından Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi.
Yusuf Alemdar, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Sakarya İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Sakarya YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
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OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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