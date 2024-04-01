Sakarya Seçim Sonuçları 2024: Sakarya Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Sakarya İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Sakarya Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.

SAKARYA'DA AK PARTİ ADAYI YUSUF ALEMDAR KAZANDI



AK Parti - YUSUF ALEMDAR

%47.25 - 285.080



CHP- AZİZE ÇEROĞLU

%16.53 - 99.747



YUSUF ALEMDAR KİMDİR?



Yusuf Alemdar, 1966 yılında Trabzon'da doğdu.



Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Alemdar, uzun yıllar ticaretle meşgul olduktan sonra 1988 yılında aktif siyasete girdi.



2003 yılında AK Parti Sakarya İl Başkanı olan Yusuf Alemdar, bu görevini 2009 yılına kadar sürdürdü.



2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Serdivan Belediye Başkanı olan Alemdar, 2014 ve 2019'da düzenlenen yerel seçimlerde Serdivan Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçildi.



Yusuf Alemdar, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için AK Parti tarafından Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi.



Yusuf Alemdar, evli ve 2 çocuk babasıdır.



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