Sakarya Valiliği, kedilere işkence yapan 'Sude Andaş' ile ilgili inceleme başlattı

Sakarya Valiliği, sosyal medyada Sude Andaş'ın hayvanlara işkence ettiği iddiasıyla paylaşılan görüntülere ve hesaba ilişkin inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı 06.07.2020 - 10:42

Sakarya Valiliği, kedilere işkence yapan 'Sude Andaş' ile ilgili inceleme başlattı

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Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, 5 Temmuz ve öncesinde sosyal medya platformları üzerinden hayvanlara işkence yapıldığıyla ilgili paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, 'Sude Andaş' ismi kullanılarak yapılan paylaşımların sahte hesaplar tarafından yapıldığının değerlendirildiği ifade edildi.

Paylaşımları yapan hesapların kullanıcılarıyla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, ismi kullanılan kadın tarafından, sahte hesap açıp paylaşım yapan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi, kişilik haklarının korunması, diğer tedbir ve hususlarla ilgili bütün çalışmaların Valilikçe hassasiyetle yürütüldüğü kaydedildi.

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