Sakarya’da boya dolu varil patladı: 3 işçi yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde boya dolu varilin patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Yaralı işçilerden 2’sinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Sakarya’da boya dolu varil patladı: 3 işçi yaralı

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’nın Akyazı ilçesinde boya dolu varilin patlaması sonucu 3 orman işçisi yaralandı.

Akyazı Orman İşletme Şefliği deposunda ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varil henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamada, orman işçileri S.Y, F.Y. ve A.K.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya’da boya dolu varil patladı: 3 işçi yaralı - 1

Akyazı Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan S.Y. ve F.Y’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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