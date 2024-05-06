Sakarya’da boya dolu varil patladı: 3 işçi yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde boya dolu varilin patlaması sonucu 3 orman işçisi yaralandı.



Akyazı Orman İşletme Şefliği deposunda ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varil henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamada, orman işçileri S.Y, F.Y. ve A.K.T. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.