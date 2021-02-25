Sakarya'da corona virüs ile mücadelede yeni kararlar alındı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, son günlerde artan vakaların önüne geçmek için Covid-19 salgınının seyrinde gelinen aşamada bazı önlemleri gözden geçirerek yeni kararlar aldı.

DÜĞÜN, NİKAH VE SPOR SALONU FAALİYETLERİ 15 GÜN YASAK



Buna göre, 1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle kent genelinde düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi etkinliklerle birlikte tüm spor salonlarının faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi. Sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara da 1 Nisan'a kadar uzatıldı.



Kentte görev yapan tüm muhtarlara, Covid-19 ile mücadele için alınan karar ve önlemlerin takibi ve uygulanmasında tam yetki ve sorumluluk verildi. OSB ve küçük sanayi sitesi gibi iş yerlerinde de 'Hayat Eve Sığar' kodu sorgulaması yapılacak.



Apartman, site gibi yerleşim alanlarındaki bir araya gelinen ortak kullanım alanları, ortak oturma mekanı şeklinde kullanılan mekanların kapatılması kararlaştırılırken, evlerde gün, mevlit, taziye, kutlama veya buna benzer insanların bir araya gelmesine neden olan etkinlik ve buluşmaların yasaklanmasına karar verildi.