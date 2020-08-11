Sakarya'da orman yangını

Sakarya Taraklı'da orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Önlem amacıyla bazı mahalleler boşaltıldı.

Anadolu Ajansı 11.08.2020 - 16:35 | Son Güncelleme : 11.08.2020 - 17:01

Sakarya'da orman yangını

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Helikopter ve arazözlerin de gönderildiği bölgede yangının yerleşim birimlerine sıçramasını önlemek için çalışma yürütülüyor. 

Önlem olarak bazı mahallelerin boşaltıldığı bildirildi.

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