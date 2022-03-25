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Sakarya'da tüfekli kavga: 2 yaralı

Sakarya'da bir kişi hasmına tüfekle saldırdı. O sırada yoldan geçen bir kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.03.2022 - 05:41

Sakarya'da tüfekli kavga: 2 yaralı

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'nın Akyazı ilçesinde kavga sırasında tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gazi Süleymanpaşa Camii mevkisinde S.G. ile Engin G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, S.G, tüfekle ateş etti.

Açılan ateş sonucu Engin G. ile o sırada olay yerinden geçtiği belirtilen H.S. (35) yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, S.G'yi gözaltına aldı.

Öte yandan bölgede park halindeki bazı araçların saçma isabet etmesi sonucu hasar aldığı görüldü.

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