Salda Gölü'nde nesli tehdit altında olan alaca sansar ve cüce yarasa görüldü

Burdur Salda Gölü'nde yapılan çalışmalarda bölgeyi yeni kullanmaya başlayan nesli tehdit altındaki alaca sansar ve Savi’nin cüce yarasası olduğu tespit edildi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Ümit Turan, iki memeli türün tespit edilmesi ile bölgede yapılan çalışmalarda tespit edilen memeli türü sayısının 25'e çıktığını belirtti.

"YENİ TÜRLER BULABİLİRİZ"

İki sene önce Salda Gölü'nde biyolojik çeşitlilik araştırmalarının başlatıldığını söyleyen Turan, "Biyolojik çeşitlilik araştırma çalışmalarımız 2022'nin sonuna kadar devam edecek. Belki yeni türler bulabiliriz. Salda Gölü'nde aldığımız tedbirler ve Özel Çevre Koruma alanı ilan edilmesi bölgedeki doğal yaşamı olumlu etkiledi ve bölgeyi kullanan kuş türleri memeli türlerinin sayısını artırdı" dedi.

