Erzincan İliç'teki madende heyelan: 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan Ramazan Çimen ve Kenan Öz’ün cansız bedenine 82 gün sonra ulaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık.

Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.



İşçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.



Uğur Yıldız, 5 Nisan'da Adnan Keklik'in ise 19 Nisan'da cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

NE OLMUŞTU?



Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.



Hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığı belirtilmişti. Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalmıştı.



Olayın ardından soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 9 zanlı tutuklanmıştı.