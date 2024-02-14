Saldıray Berk hayatını kaybetti

Saldıray Berk, 3. ordu komutanı olduğu dönemde, FETÖ ile ilgili soruşturma yürüten dönemin Erzincan Savcısı İlhan Cihaner ile birlikte Ergenekon davasında yargılanmıştı.



Berk, 2011 yılında emekliye ayrılmış ardından hakkındaki davanın FETÖ kumpası olduğu ortaya çıkmıştı.



Berk'e dava açan savcı daha sonra FETÖ üyeliğinden tutuklanmış, Berk de 2016 yılında beraat etmişti.



Evli ve iki çocuk babası olan Saldıray Berk için yarın Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.



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