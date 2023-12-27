Samsun'da 12,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 27 yaşındaki Tolunay Soydemirci’yi, Canik ilçesinde yakaladı.

Soydemirci’nin, hakkında hükümlünün kaçması, kasten yaralama ve tehdit suçlarından, toplamda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu

tespit edildi.

Uyuşturucu ticareti yapma suçundan gözaltına alınan hükümlü, emniyete götürüldü.