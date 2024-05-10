Terör örgütüne Bozdoğan-37 operasyonu: Mağara ve sığınaklar imha edildi

Terör örgütü PKK’ya yönelik Bozdoğan-37 operasyonu yapıldı.



Operasyona ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerce bahar aylarında kırsalda eylem yapmak için mağara ve sığınaklara saklanan silah ve patlayıcıların yok edildiğini duyurdu.



Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 495 kilogram patlayıcı, 100 adet patlayıcı düzeneği, bin 660 adet kapsüle duyarlı patlayıcı, 3 bin 126 adet mühimmat, 54 havan mühaimmatı, 26 roketatar mühimmatı, 2 kara mayını ve 9 el bombası ele geçirildiğini açıkladı.



Operasyonda 92 mağara ve sığınak alanı ise imha edildi.



Bakan Yerlikaya, operasyonların süreceği bilgisini verdi.