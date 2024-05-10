Terör örgütüne Bozdoğan-37 operasyonu: Mağara ve sığınaklar imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla teröristlerce mağara ve sığınaklara saklanan silah ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik Bozdoğan-37 operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonda 92 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Terör örgütüne Bozdoğan-37 operasyonu: Mağara ve sığınaklar imha edildi

örgütü ’ya yönelik Bozdoğan-37 operasyonu yapıldı.

Operasyona ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerce bahar aylarında kırsalda eylem yapmak için mağara ve sığınaklara saklanan silah ve patlayıcıların yok edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 495 kilogram patlayıcı, 100 adet patlayıcı düzeneği, bin 660 adet kapsüle duyarlı patlayıcı, 3 bin 126 adet mühimmat, 54 havan mühaimmatı, 26 roketatar mühimmatı, 2 kara mayını ve 9 el bombası ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonda 92 mağara ve sığınak alanı ise imha edildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonların süreceği bilgisini verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Afyonkarahisar’da çoban, patronu boğazından bıçaklayarak öldürdü

Afyonkarahisar’da çoban, patronu boğazından bıçaklayarak öldürdü

Manisa'da hayvan hırsızlığı: 3 kişi tutuklandı

Manisa'da hayvan hırsızlığı: 3 kişi tutuklandı

Arnavutköy'de kaldırımda otomobiliyle ilerleyen sürücüye ceza

Arnavutköy'de kaldırımda otomobiliyle ilerleyen sürücüye ceza

30 yıldır süren imar tartışmasında yıkım kararı çıktı

30 yıldır süren imar tartışmasında yıkım kararı çıktı

Samsun'da cinsel istismar hükümlüsü firari yakalandı

Samsun'da cinsel istismar hükümlüsü firari yakalandı

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...