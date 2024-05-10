Edirne ve Kırklareli'nde 33 kaçak göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 33 yabancı uyruklu yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'nde 33 kaçak göçmen yakalandı

'de, İl Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürdü.

Ekipler, İpsala ve Meriç ilçesi yakınlarında devriye sırasında Pakistan, Suriye ve Irak uyruklu 21 düzensiz göçmen yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri de düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler il genelindeki denetimlerinde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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