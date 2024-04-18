Samsun'da 20 araca ait 28 adet sahte plaka ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince sosyal medya hesapları üzerinden sahte mühürlü veya mühür kullanmadan sahte olarak üretilmiş araç plakalarının kullanılmasının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

APP plaka olarak adlandırılan, standartlara uygun olmayan, farklı karakter ve şekillerle yazılmış, normal plakaların aksine daha dikkat çekici bir görünüme sahip olan araç plakası imal ederek sattığı tespit edilen Y.A.A. isimli şahsın işyeri ve aracında yapılan aramalarda 20 araca ait 28 adet sahte araç plakası ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.A.A. hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli ve Karayolları Trafik Kanunu'ndan idari işlemler yapıldı.