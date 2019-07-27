Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Sanayi Sitesi girişinde drift yapan otomobili bir akaryakıt istasyonunda durduran trafik polisleri, sürücü O.Ö'ye 6 bin lira para cezası uygulayarak, ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.

Cezai işlem sırasında akaryakıt istasyonundaki M.Ç. isimli kişi trafik polisleri ile tartışarak taşkınlık yaptı. Polisler M.Ç'yi engellemeye çalışırken, çevredekilerin de olaya karışması ile arbede yaşandı.

Olay yerine gelen takviye ekipler, alkollü olduğu belirlenen M.Ç'yi gözaltına aldı.