Samsun'da iki firari hükümlü yakalandı

Samsun'da birçok suçtan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, silah ve uyuşturucu kullanma aparatıyla yakalandı.

Samsun'da iki firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmanın ardından Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ile "Uyuşturucu madde kullanmak", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "hakaret" suçlarından 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ceza bulunan S.B.A'yı gözaltına aldı.

Adreste ve zanlıların üzerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Firari hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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