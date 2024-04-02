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Samsun'da otomobil duvara çarparak tarlaya devrildi: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde duvara çarparak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ile bir kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil duvara çarparak tarlaya devrildi: 2 yaralı

Onur Besdil (29) yönetimindeki otomobil, -Sinop kara yolu Altınyaprak Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki duvara ve aydınlatma direğine çarparak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Besdil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince sürücü ile otomobilde bulunan Dursun Ali Çakmak (41), Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tarlaya devrilen otomobil, çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

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