Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı



Karkucak Mahallesi'nde Mehmet Ş. (63) kontrolündeki 55 HN 059 plakalı saman yüklü traktör bilinmeyen bir nedenle devrildi.



Kazada, sürücünün kız kardeşi olduğu öğrenilen Ümmühan Sadıç (57), olay yerinde yaşamını yitirdi.



Yaralanan sürücü ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

