Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı

Yurt genelinde son zamanlarda gündem olan telefon dolandırıcılığı, sanal alışveriş sitesi gibi dolandırıcılık suçlarında artış yaşanıyor. Özellikle üniversite öğrencilerinin kartlarını kiralayarak bu şekilde elde edilen kara paraları aklamaya yönelik faaliyet sürdüren dolandırıcılık suçlarından 105 farklı şikayet dosyası bulunan ve 54 yıl 6 ay aranması olduğu tespit edilen zanlı Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ekiplerinin devriye görevi esnasında şüphelenip durdurulması üzerine yakalandı.

Şahsı durduran polisler kimliğin sahte olduğunu tespit edince polis merkezine parmak izi tespiti için götürülen zanlının Birol Ercan olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Dolandırıcılar maddi durumu iyi olmayan ve paraya ihtiyacı olan kişiler adına sanal kart oluşturup onların üzerine hesaplar açarak elde ettikleri gelirleri bu hesaplara aktarıp, hesap sahiplerine cüzi miktarlar verdikten sonra paraları kendi hesaplarına alıyor.