Sancaktepe'de kaybolan 3 çocuktan acı haber

3 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



İtfaiye ekipleri inşaatın temelindeki suyu tahliye ederken, çalışmalar sonunda 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların önceki gün sokakta oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşler olduğu tespit edildi.



Polis olay yerinde inceleme yaparken, acı haberi alan aile ise olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, inşaat ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Çocukların cenazeleri inşaatın temelinden çıkarılarak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kardeşlerin güvenlik kamerasınca kaydedilen son görüntülerinde, evlerinin önünden koşarak hızla geçtikleri görülüyor.