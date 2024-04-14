Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. 16 Nisan 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°.
Bugün
24/
14
Yarın
25/
13
Salı
26/
13
Çarşamba
28/
14
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