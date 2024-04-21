Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024

Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024
Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 23 Nisan 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 35°. 25 Nisan 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 36°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

29

/

15

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

28

/

13

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

32

/

16

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

35

/

18

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

36

/

24

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