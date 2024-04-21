Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 23 Nisan 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 35°. 25 Nisan 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 36°.