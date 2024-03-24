Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 26 Mart 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 27 Mart 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 28 Mart 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°.
Bugün
15/
5
Yarın
19/
6
Salı
18/
8
Çarşamba
16/
7
Perşembe
20/
10
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Hava Durumu
- Şanlıurfa Hava Durumu