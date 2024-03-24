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Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024
Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 26 Mart 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 27 Mart 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 28 Mart 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

5

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

6

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

18

/

8

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

16

/

7

Perşembe

Bulutlu
Bulutlu

20

/

10

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