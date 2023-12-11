Şanlıurfa’da akrabaların kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa’da akrabaların kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’da akrabalar arasındaki kavgada kan aktı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada Tahsin Yılan, Mehmet Y., Faik Y., Ahmet Y. ve Mahmut Y. yaralandı.

Şanlıurfa’da akrabaların kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı - 1

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı. Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Tahsin Yılan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Diğer yaralılar ise durumları ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...