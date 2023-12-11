Şanlıurfa’da akrabaların kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı. Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Tahsin Yılan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Diğer yaralılar ise durumları ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi.