Şanlıurfa’da akrabaların kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’da akrabalar arasındaki kavgada kan aktı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada Tahsin Yılan, Mehmet Y., Faik Y., Ahmet Y. ve Mahmut Y. yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı. Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Tahsin Yılan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Diğer yaralılar ise durumları ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi.
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