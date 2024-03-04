Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü 1 yaralı

Birecik ilçesi Yeni Akpınar Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki ailenin arasında kavga çıktı.



Tartışmada kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Kenan Oktay ile oğlu Mahmut Oktay'a isabet etti.



Yaralanan baba ve oğlu, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kenan Oktay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mahmut Oktay'ın tedavisine ise devam ediliyor.



Olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmada; görgü tanıklarının ifadeleri ve aileler arasındaki husumete dair dava ve şikayet dilekçeleri incelendi.



MUHTAR DA GÖZALTINDA



Olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla Yeni Akpınar Mahalle Muhtarı Abdulkadir D. ile Mustafa D., Mahmut D., Serhat D., Ferhat D. ve Mustafa D. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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