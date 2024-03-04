Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü 1 yaralı

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Kenan Oktay’ın öldüğü, oğlu Mahmut Oktay’ın yaralandığı kavgayla ilgili aralarında mahalle muhtarının da olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü 1 yaralı

Birecik ilçesi Yeni Akpınar Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki ailenin arasında çıktı.

Tartışmada kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Kenan Oktay ile oğlu Mahmut Oktay'a isabet etti.

Yaralanan baba ve oğlu, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kenan Oktay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mahmut Oktay'ın tedavisine ise devam ediliyor.

Olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmada; görgü tanıklarının ifadeleri ve aileler arasındaki husumete dair dava ve şikayet dilekçeleri incelendi.

MUHTAR DA GÖZALTINDA

Olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla Yeni Akpınar Mahalle Muhtarı Abdulkadir D. ile Mustafa D., Mahmut D., Serhat D., Ferhat D. ve Mustafa D. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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