Şanlıurfa'da çaldığı kepçeyi Osmaniye'de sattı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çaldığı kepçeyi, Osmaniye'de sattığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da çaldığı kepçeyi Osmaniye'de sattı

'da çalınan kepçe 'de bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Arslan, Halfeti ilçesi Bulaklı Mahallesi'nde 8 Aralık'ta tarlasında kepçeyle çalıştıktan sonra aracını park edip evine döndü.

Sabah tarlaya giden Arslan, kepçeyi bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri, yaptığı çalışmalarda kepçenin Osmaniye'ye götürülerek satıldığını tespit etti.

Ekipler, aracı çaldığı iddiasıyla N.A.'yı gözaltına aldı.

Halfeti'ye getirilen kepçe Arslan'a teslim edildi.

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