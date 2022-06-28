Şanlıurfa'da hasta yakınlarından doktora saldırı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinin acil servisinde görevli doktor Şeyhmus Baraj, sıra bekleme nedeniyle çıkan tartışma sonrası hasta yakınlarınca tekme tokat dövüldü. 4 kişi gözaltına alınırken, olay sonrası doktor Şeyhmus Baraj'ın istifa ettiği öğrenildi.

Haberler - DHA 28.06.2022 - 16:59

Şanlıurfa'da hasta yakınlarından doktora saldırı

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'da görevli bir doktor hasta yakınları tarafından tekme tokat dövüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir’de bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, özel tıp merkezinde muayene olmak için sıra bekleyen bir hastanın yakınları ile doktor Şeyhmus Baraj arasında sıra bekleme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası 7-8 kişilik hasta yakını doktora tekme tokatla saldırdı. Koridor boyunca hasta yakınları tarafından dövülen doktor, güçlükle kendini bir muayene odasına kilitleyip saldırganların elinden kurtuldu.

Saldırıda başına ve vücudunun farklı bölgelerine darbe alan Şeyhmus Baraj, rapor alarak şikayetçi oldu.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hastanede tedavi alıtına alınan Şeyhmus Baraj'ın, görevinden istifa ettiği öğrenilirken, polis olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

TABİP ODASINDAN KINAMA

Şanlıurfa Tabip Odası, söz konusu olayla ilgili açıklamasında doktor Şeyhmus Baraj'ın sıra beklenmesi nedeniyle sinirlenen bir kişinin konuyla alakası olmamasına rağmen saldırısına uğramış, sonrasında da saldırganın yakınları tarafından linç edildiği belirterek şunlar denildi:

“Sağlıkta şiddet olayları,tırmanarak devam ediyor.Savcılılara ve hakimlere çağrımızdır; toplumun huzuru ve sağlığı için bu şiddet olaylarına karşı cezasızlığı tercih olarak görmeyiniz. Sağlıkta şiddet sizin ve halkın sağlık hakkına saldırıdır. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz."

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