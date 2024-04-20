Şanlıurfa’da konteyner yangını: 1 ölü

Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Sancak Mahallesi'nde bir bağda, Şakir Topçu'nun (40) bulunduğu konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede konteynerin yanındaki otomobile de sıçradı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Şakir Topçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.



Topçu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



