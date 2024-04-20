Şanlıurfa’da konteyner yangını: 1 ölü

Şanlıurfa'da bağ içindeki konteynerde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da konteyner yangını: 1 ölü
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Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Sancak Mahallesi'nde bir bağda, Şakir Topçu'nun (40) bulunduğu konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. kısa sürede konteynerin yanındaki otomobile de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Şakir Topçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Topçu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

 

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