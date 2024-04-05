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Şanlıurfa’da otogarda silahlı kavga: 1 ölü, 1’i polis 10 yaralı

Şanlıurfa'da otogarda çıkan silahlı kavga 1 hayatını kaybetti, 1’i polis 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da otogarda silahlı kavga: 1 ölü, 1’i polis 10 yaralı

Akşam saatlerinde ’nın Karaköprü ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki Nazar firmasına ait bilet gişesine gelen bir grup ile çalışanlar arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

Silah ve bıçak kullanıldığı kavganın ortasında kalan Halil Deveci (43) hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin kavgaya müdahale eden polis olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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