Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

Şanlıurfa'da su kanalına düşen İsmail Demircan (14) kayboldu.



Olay, saat 11.00 sıralarında Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı yakınında oynayan İsmail Demircan, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek kanala düştü. Suda çırpınan ve akıntıyla sürüklenen Demircan bir süre sonra gözden kayboldu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen su altı polisleri, kanalda arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmalarını sürdürürken, Demircan'ın yakınlarının da sulama kanalı kenarında endişeli bekleyişleri devam ediyor.