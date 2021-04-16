Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

Şanlıurfa'da su kanalının kenarında oyun oynayan 14 yaşındaki İsmail Demircan'ın ayağı kaydı. Kanala düşen çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu. Çocuğun bulunması için su altı polisleri tarafından çalışma başlatıldı.

DHA 16.04.2021 - 14:34 | Son Güncelleme : 16.04.2021 - 14:35

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

İlişkili Haberler

Açık su kuyusuna giren 7 yaşındaki iki çocuk boğuldu

Açık su kuyusuna giren 7 yaşındaki iki çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da su kanalına düşen İsmail Demircan (14) kayboldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı yakınında oynayan İsmail Demircan, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek kanala düştü. Suda çırpınan ve akıntıyla sürüklenen Demircan bir süre sonra gözden kayboldu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen su altı polisleri, kanalda arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmalarını sürdürürken, Demircan'ın yakınlarının da sulama kanalı kenarında endişeli bekleyişleri devam ediyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...