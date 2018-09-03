Şanlıurfa'da Mahir Ünal yönetimindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 98. kilometresinde yaklaşık 50 metrelik şarampole devrildi.

Kazada sürücü, eşi Elif ile 4 aylık kızı Zeynep Hüma Ünal yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zeynep bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne ve babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünal ailesinin gezmek için geldikleri Şanlıurfa'dan Kilis'e döndükleri öğrenildi.