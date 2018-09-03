Şanlıurfa'da Mahir Ünal yönetimindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 98. kilometresinde yaklaşık 50 metrelik şarampole devrildi.
Kazada sürücü, eşi Elif ile 4 aylık kızı Zeynep Hüma Ünal yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zeynep bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anne ve babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ünal ailesinin gezmek için geldikleri Şanlıurfa'dan Kilis'e döndükleri öğrenildi.
Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 aylık bebek öldü, anne ve babası yaralandı
Anadolu AjansıTürkiye
Şanlıurfa'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı.
Şanlıurfa'da Mahir Ünal yönetimindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 98. kilometresinde yaklaşık 50 metrelik şarampole devrildi.