Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yorgun mermi isabet eden 2 kişi yaralandı

İl Seçim Kurulunun, itiraz üzerine Siverek'te seçimin yenilenmesine karar vermesi sonrası bir grup, silahla havaya ateş açtı.



Açılan ateş sonucu Kale Mahallesi'ndeki M.K. (10) ile Ofis Mahallesi'ndeki R.P. (22), yorgun mermilerin isabet etmesiyle yaralandı.



Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.



Polisin hava ateş açan kişilerin yakalanması için çalışması sürüyor.



YORGUN MERMİ NEDİR?



Yorgun mermi, havaya doğru ateşlenen herhangi bir merminin namlu çıkış hızını kaybettikten sonra yer çekiminin etkisiyle tekrardan hız kazanarak ama daha dengesiz bir şekilde yere düşmesidir. Ateşlenen herhangi bir mermi namludan çıktıktan sonra barutun yanmasıyla yaşanan patlamanın etkisiyle kuvvetli bir kinetik enerjiyle ilerlemeye başlar, bu aşamada merminin sahip olduğu doğrusal hızda ilerleme hali nedeniyle bu mermiye “Zinde Mermi” denir. Mermiler çıktıkları silahların namlu ve atış özellikleri, çap ve boylarının boyutları gibi faktörlerin etkisiyle belli bir mesafe ve hızdan sonra güçlerini kaybederek yer çekiminin etkisiyle düşüşe geçerler. İşte merminin tükenip dengesiz bir şekilde düşüşe geçtiği bu aşamadaki durumu "Yorgun Mermi" olarak tarif edilir.