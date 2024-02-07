Sapanca'da günlük kiralık bungalovda ölümlü yangın

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.



Erhan Çömlekçioğlu'nun (50) işletmeciliğini yaptığı Mahmudiye Mahallesi Hasanpaşa Caddesi'ndeki bungalovda yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İtfaiye personelinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Ekiplerin bungalovda yaptığı kontrolde Çömlekçioğlu'nun cesedi bulundu.



Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Çömlekçioğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.



GEÇEN YIL 2 KİŞİ ÖLDÜ

Sapanca'da geçen yıl kiralık bungalovda çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetmişti.