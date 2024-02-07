Sapanca'da günlük kiralık bungalovda ölümlü yangın

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde günlük kiralanan bungalovda yangın çıktı. Yangında evin işletmeciliğini yapan kişi hayatını kaybetti.

Sapanca'da günlük kiralık bungalovda ölümlü yangın

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Erhan Çömlekçioğlu'nun (50) işletmeciliğini yaptığı Mahmudiye Mahallesi Hasanpaşa Caddesi'ndeki bungalovda çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekiplerin bungalovda yaptığı kontrolde Çömlekçioğlu'nun cesedi bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Çömlekçioğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

GEÇEN YIL 2 KİŞİ ÖLDÜ

Sapanca'da geçen yıl kiralık bungalovda çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetmişti.

Sapanca'da bungalov yangını: 2 ölü

Sapanca'da bungalov yangını: 2 ölü

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