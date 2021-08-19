Şarampole devrilen araçta 3 kişi öldü

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü 8 kişi de yaralandı.

İHA 19.08.2021 - 10:17

Şarampole devrilen araçta 3 kişi öldü

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Karatay Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan aralarında çocuklarında bulunduğu 8 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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