Şarampole devrilen araçta 3 kişi öldü

İHA 19.08.2021 - 10:17
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Karatay Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan aralarında çocuklarında bulunduğu 8 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.