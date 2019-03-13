İstanbul Sarıyer'de, saat 01:20 sıralarında, Kavacık İstikametinden Edirne istikametine seyir halindeki Ali Dereli'nin kullandığı minibüse, Ali Sami Yen Stadı sapağında İrem Özdemir'in kullandığı lüks otomobil arkadan çarptı.
KİMYASAL MALZEMELER YOLA SAÇILDI
Kazanın ardından minibüste bulunan kimyasal malzeme bidonları yola dağıldı. Bu sırada bir otomobil de savrulan bidonlardan dolayı hasar gördü.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI
Lüks otomobilin sürücüsü İrem Özdemir kazadan hafif yaralı olarak kurtulurken, minibüsün sürücüsü Ali Dereli kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
TRAFİK DURDURULDU
Kaza nedeniyle, TEM Edirne istikametinde trafik bir süre durduruldu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden açıldı.