Şarjda bırakılan cep telefonu alev aldı: Anne ve 4 çocuğu yaralı

Diyarbakır’da şarja takılan cep telefonu bir süre sonra alev aldı. Yangını son anda fark eden anne Ruken K. sayesinde faciadan dönüldü. Dumandan etkilenen Ruken K. ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Şarjda bırakılan cep telefonu alev aldı: Anne ve 4 çocuğu yaralı

, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186’ncı sokaktaki Çiğdem Apartmanı’nın 5’inci katındaki dairede çıktı.

İddiaya göre evde uyudukları sırada Anne Ruken K.’nın (30) şarjda bıraktığı  alev aldı. Çıkan yangında anne Ruken K. ile çocukları Umut (11), Buse (9), Onur (7) ve Hasret K. (3), dumandan etkilendi.

Şarjda bırakılan cep telefonu alev aldı: Anne ve 4 çocuğu yaralı - 1

Alevleri fark ederek uyanan Ruken K., çevredekilerden yardım istedi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evdekiler tahliye edilirken, yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Anne Ruken K., ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne, çocuklar da Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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