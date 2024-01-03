Şarjda bırakılan cep telefonu alev aldı: Anne ve 4 çocuğu yaralı

Yangın, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186’ncı sokaktaki Çiğdem Apartmanı’nın 5’inci katındaki dairede çıktı.

İddiaya göre evde uyudukları sırada Anne Ruken K.’nın (30) şarjda bıraktığı cep telefonu alev aldı. Çıkan yangında anne Ruken K. ile çocukları Umut (11), Buse (9), Onur (7) ve Hasret K. (3), dumandan etkilendi.