Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri tepkilere neden oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Savcılığın talimatı üzerine Gülşen, polis ekiplerince gözaltına alındı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Gülşen, savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin üzerine atılı bulunan ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını, gösterir somut delillerin mevcut olması, suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağını değerlendirerek şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Gülşen, kararın ardından Bakırköy Kapalı Kadın Cezeevi'ne gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Suçlamayı kabul etmeyen Gülşen, savcılığa verdiği ifadesinde, olaya konu sözlerin 30 Nisan 2022'de Ataşehir konserinde geçtiğini belirterek, "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı 'imam'dır. Ayrıca arkadaşlarla kendi aramızda 'aptal, salak, sapık' olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur. Bu konuşma, bu diyalog, konserin hatırlamadığım bir aşamasında, muhtemelen bir şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Orkestrama, 'Beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine, bana orkestra arasından 'Seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçmiştir. Bu konuşma, konsere gelenlere ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir.'' şeklinde konuştu.



Ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçı olduğunu söyleyen şüpheli Çolakoğlu, şöyle devam etti:



"Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilemiyorum. Ancak provokatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Aramızdaki esprilerin bu haliyle kamuoyuna yansıması sonucu yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir. Ben memleketimin bütünlüğünü, dil, din, ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkemin bütünlüğünü ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşımla yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Ben yıllardır tanınan bir insanım. Şu ana kadar meslek hayatımda herhangi bir grubu veya insanı ayırt ya da kategorize etmedim. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür."



Suç işleme kastı olmadığını ifade eden şüpheli, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.



SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ



Gülşen, adliyeye sevk edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımında, "Söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum" diyen şarkıcı, “Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım." ifadelerini kullandı.



Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre

GÜLŞEN'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA



Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, müvekkilinin tutuklanmasının ardından adliye meydanında açıklama yaptı.



Sabahtan beri sosyal medya ile çeşitli mecralarda konuyla ilgili birçok haber yapıldığını ifade eden Emre, çok üzücü bir neticeyle müvekkilinin tutuklandığını söyledi.



Avukat Emre, "Ailesi, kendisi, hepimiz çok üzgünüz. Burada müvekkilim Gülşen hepimiz gibi bir Türk vatandaşı. Türkiye bir hukuk devleti. Müvekkilim yasaların kendisi için de adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını bekler. Kanaatimizce müvekkilimizin işlemiş olduğu bir suç bulunmamaktadır. Teknik bir bilgi olacak ama Türk Ceza Kanunu 216. maddede tanımlı suçtan kendisi aleyhinde soruşturma başlatıldı. Bu suçun alt ve üst sınırlarına baktığımızda tutuklama tedbiri çok uygunsuz olmuştur. İnanıyoruz ki bu usul ve yasaya aykırı olan karar, itiraz neticesinde kaldırılacaktır.'' şeklinde konuştu.



Yarın sabah karara itiraz edeceklerini söyleyen avukat Emre, Gülşen'in gayet güçlü durumda olduğunu ve böyle bir karar çıkmasını beklemediğini aktardı.



GÜLŞEN'E ART ARDA TEPKİLER



Şarkıcı Gülşen'e; AK Parti, Diyanet ve kabineden de tepkiler geldi.



ÇELİK: NEFRET ÜRETMEK BİR SANAT DALI DEĞİL



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir" dedi.



Çelik şöyle devam etti:



''Toplumun belirli bir kesimini 'sapıklık' iddiası ile hedef almak ve Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır. Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir.''



KURTULMUŞ: AŞAĞILAYICI VE DÜŞMANLAŞTIRICI İFADELER KULLANMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İmam Hatip Liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum" mesajını paylaştı.



Kurtulmuş, ''aşağılayıcı ve düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmanın kimsenin haddi olmadığını'' söyledi.



ERBAŞ: KABUL EDİLEMEZ, ŞİDDETLE KINIYORUM



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, Gülşen'in açıklamasına tepki gösterdi.



Erbaş şöyle konuştu:



"En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum.''



BAKAN BOZDAĞ: İMAM HATİPLİLERE KARŞI ÇAĞ DIŞI ZİHNİYETİ ŞİDDETLE KINIYORUM



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.



Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:



"İmam hatip liselerine ve imam hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağ dışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur."



BAKAN ÖZER: TOPLUMSAL BARIŞIMIZI ZEDELEYEN AYRIŞTIRICI SÖYLEMLER ASLA KABUL EDİLEMEZ



Gülşen'e bir tepki de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.



Bakan Özer, ülkenin güzide eğitim kurumlarından imam hatip liselerine yönelik sarf edilen ayrımcı ve nefret içeren söylemi şiddetle kınadığını belirtti.



Milli birlik ve beraberliğe gölge düşüren, toplumsal barışı zedeleyen ayrıştırıcı söylemlerin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Özer, "Bakanlık olarak gereken adımı hemen attık ve hukuki süreç başlattık. Tüm sürecin yakından takipçisi olacağız" diye konuştu.



MEB: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik hakaret ve iftira içeren ifadelerinden dolayı hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.



Şarkıcı Gülşen'in, "imam hatip liselerini itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kınandığı" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca, söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır.''



BAKAN ERSOY: SANATÇI KİMLİĞİYLE BAĞDAŞMAZ



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Sanatçı sorumluluğunun, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, tahammülsüzlüğe sevk eden bir dilden uzak durmayı gerektirdiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:



"Devletimizin güzide bir kurumunu, milli ve manevi değerlerimizle yetişmiş nesillerimizi hakaret yoluyla hedef alan sözler milletimizi incitmiş, vicdanlarımızı yaralamıştır. Toplumsal ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve tahammülsüzlüğe sevk eden bu zehirli dili kınıyoruz.



Toplumsal barış ve huzuru tehdit etmek hiçbir zaman sanatçı kimliğiyle bağdaşmaz. Nefret diline karşı, sanatın evrensel dilini yüceltecek, toplumsal barış ve huzurumuzu her türlü bölücülüğe ve istismara karşı koruyacağız. Nefret diline inat, sevgi dili her daim galip gelecektir."



CHP'Lİ ÖZEL: MAKSADINI AŞMIŞ, ESPRİ DE OLSA TANIMLAMA DOĞRU DEĞİL



Şarkıcı Gülşen'in sözlerine CHP'den de tepki var. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "Maksadını aşmış bir espri, çok rahatsız edici" dedi.



Özel şöyle konuştu:



"İmam hatipler de diğer okullarımız gibi hepimizin. İmam hatipler, bu memleketin evlatlarını yetiştiren, yasayla kurulmuş, CHP döneminde kurulmuş ve dinin gereklerini insanlara doğru şekilde, devlet eliyle ve denetimi ile öğretmek üzere kurulmuş okullardır. Hiçbir okula o yapılmaması gerektiği gibi, bu okullarla ilgili de bir espri de olsa, şaka da olsa öyle tanımlama doğru değil. Maksadını aşmış bir espri, çok rahatsız edici şekilde insanların kalbini kırdı, hızlı bir şekilde telafi edileceğini ümit ediyoruz. Biz de takip edeceğiz."